В Китае рассказали о сближении Китая и России из-за давления Запада

Китайская газета South China Morning Post опубликовала статью, что Россия и Китай в условиях возросшего давления со стороны США и НАТО продолжают сближаться и укреплять сотрудничество.

В материале говорится о том, что США продолжают продвигать среди своих союзников идею о том, что Пекин и Москва являются мировыми врагами. По мнению автора публикации, в повестке НАТО доминирует идея о растущей угрозе Китая и России, эти заявления звучат все чаще и на других площадках, возглавляемых Белым домом.

Так, после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, которую считали одним из последних прагматичных голосов по Китаю в Европе, Евросоюз может стать более солидарным с НАТО и США, отметил обозреватель.

Вашингтон же с союзниками «становятся все более язвительными», из-за чего КНР и Россия укрепляют солидарность.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сошлись в негативной оценке политики США.