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Президент Польши призывает Евросоюз не уступать России

Дуда призвал ЕС требовать от России отступления для предотвращения войны с Украиной

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что является «противником уступок» Европейского союза в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москве необходимо сделать шаг назад.

«Я считаю, что мы должны действовать предупредительно и требовать решительного отступления российской стороны. Только такая позиция может привести к тому, что конфликта (с Украиной — прим.) не будет», — заявил польский лидер по итогам встреч с главами стран «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина) в украинской Гуте.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден дал своей администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого вторжения России на Украину.

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