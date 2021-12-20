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Экс-кандидат в президенты Египта опасается за свою жизнь после кибератаки

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Burhan Ozbilici/AP

Экс-кандидат в президенты Египта и владелец оппозиционного телеканала Al-Sharq TV Айман Нур заявил, что опасается за свою жизнь. Поводом для этого стала серия кибератак, сообщает Middle East Monitor.

По данным издания, служба Citizen Lab по надзору за кибербезопасностью, базирующаяся в Торонто, сообщила, что Нур стал мишенью двух шпионских программ: Pegasus производства израильской NSO, и Predator европейской компанией Cytrox.

В Citizen Lab считают, что покупателем Cytrox является правительство Египта. Кроме Нура аналогичной атаке подвергся оппозиционный египетский журналист, личность которого не раскрывается.

Сам Айман Нур рассказал, что заподозрил неладное из-за того, что его iPhone «несколько раз выключался, а иногда сильно нагревался».

«Я отправил содержимое своего телефона в британскую компанию в Лондоне, которая связалась с Citizen Lab. Несколько месяцев спустя Citizen Lab подтвердила, что два шпионских ПО взломали мой iPhone», — рассказал политик.

По его словам, после взлома телефона арабский телеканал опубликовал записи разговоров, которые Нур назвал «приписываемыми ему». Кроме того, в прямом эфире звучали призывы убить Нура «любому египтянину, который может его найти».

Он также сравнил себя с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, убитым в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, которого он назвал своим другом.

Ранее от кибератак с помощью программного обеспечения NSO Group пострадали телефоны девяти сотрудников Госдепа. Атакам подверглись сотрудники администрации США, занимающиеся вопросами Уганды или работающие в этой стране.

Программное обеспечение NSO Group позволяет получить доступ к микрофону и камере смартфона, а также удаленно прослушивать аппарат и проводить скрытую видеосъемку.

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