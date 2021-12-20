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Трамп обвинил соратников в помощи следствию о штурме Капитолия

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Octavio Jones/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп возмущен тем, что его бывшие сотрудники дают показания комиссии Палаты представителей, расследующей штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Как пишет The Guardian, в частности, Трамп не доволен, что бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз и «десятки других помощников» поделились большим количеством материалов, которые его компрометируют.

«Трамп.. считает глупостью, что они не последовали примеру Стива Бэннона и просто не проигнорировали повестки в суд», — пишет издание.

Реакция Трампа свидетельствует, что его нервируют обвинения в сговоре с целью помещать ратификации итогов выборов, на которых победу одержал Джо Байден. В частности, экс-президента обвиняют в том, что он обсуждал способы отмены итогов выборов и поощрял поход своих сторонников на Капитолий, закончившийся штурмом парламента.

При этом комиссия Палаты представителей уже опросила более 300 должностных лиц администрации Трампа, а также получила 30 тыс. документов.

Ранее сообщалось, что экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на него и американское федеральное правительство.

Коэна приговорили к трем годам тюрьмы в декабре 2018 года. Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний и в том, что был посредником при «выплатах за молчание», производимых Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс.

Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу.

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