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Экс-министр Милованов заявил, что инвесторы начали выводить деньги с Украины

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РИА «Новости»

Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что инвесторы начали выводить капитал с Украины из-за неопределенности в стране и эскалации конфликта в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

По его словам, если нагнетать ситуацию о возможной войне с Россией, то люди начнут паниковать, а макроэкономическая ситуация ухудшаться.

«И, прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги. Уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного. Мы говорим о нескольких миллиардах гривен. И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», — заявил Милованов.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе никаких больших рисков для Украины нет, на сегодняшний день Национальный банк страны контролирует ситуацию и имеет достаточно зарезервированных средств.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

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