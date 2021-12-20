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Найден фактор, из-за которого Украина не сможет вступить в НАТО

Киев не сможет вступить в НАТО из-за Акта провозглашения независимости

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РИА «Новости»

Издание «Страна. ua». выпустила материал, в котором говорится, что акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО. Данный документ может стать препятствием для евроатлантических стремлений Киева.

Как пишет издание, внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Он был прописан16 июля 1990 года Верховным Советом УССР в Декларации о государственном суверенитете Украины в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность».

В нем говорится: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках».

Кроме того в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете.

Исследователь социальных наук Федерального университета Рио-де-Жанейро, геополитический консультант Лукас Лейрос заявил ранее, что постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. По его мнению, Украина является инструментом в распоряжении НАТО, но в Киеве этого не понимаю и тешатся чувством безнаказанности. Мнимое ощущение безопасности, по словам эксперта, подталкивает страну к активному ведению «тайной войны». Лейрос утверждает, что историю Украины с 2014 года можно описать словом «провокация».

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