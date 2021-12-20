Президент Казахстана Токаев уволил министра здравоохранения Алексея Цоя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра здравоохранения республики Алексея Цоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы президента Казахстана.

«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — пишет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Токаев освободил от должности главу национальной компании «КазАвтоЖол» Улана Алипова. Причиной для увольнения руководителя нацоператора по управлению автодорогами стала неудовлетворительная работа.

Токаев отдал поручение правительству, согласно которому нужно будет добиться улучшения качества дорог. Во всех регионах страны ужесточат контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства, а также ремонта транспортных магистралей.

«Президент и в дальнейшем будет держать этот вопрос под личным контролем», — уточнил Уали.

Организация «КазАвтоЖол» была основана в 2013 году. В настоящий момент неизвестно, кто займет пост главы нацкомпании.