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Путин назвал приоритетную задачу контрразведки

Путин призвал органы безопасности продолжать наступательную тактику в работе контрразведки

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин среди задач органов безопасности назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и защиту государственных рубежей. Об этом он рассказал в обращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала «Звезда».

«Среди других приоритетных задач (органов безопасности) — продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — заявил Путин.

Он добавил, что одной из задач Службы внешней разведки на нынешнем этапе заключается в выработке прогнозов развития обстановки в мире и в отдельных регионах. Это касается и оперативного и качественного анализа международной информации.

Ранее Путин потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно.

«Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом», — рассказал Путин.

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