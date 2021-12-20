Путин назвал приоритетную задачу контрразведки

Президент России Владимир Путин среди задач органов безопасности назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и защиту государственных рубежей. Об этом он рассказал в обращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала «Звезда».

«Среди других приоритетных задач (органов безопасности) — продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — заявил Путин.

Он добавил, что одной из задач Службы внешней разведки на нынешнем этапе заключается в выработке прогнозов развития обстановки в мире и в отдельных регионах. Это касается и оперативного и качественного анализа международной информации.

Ранее Путин потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно.

«Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом», — рассказал Путин.