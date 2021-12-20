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Стал известен лидер второго тура выборов президента Чили

Габриэль Борич лидирует во втором туре выборов президента Чили

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Depositphotos

Кандидат от левой коалиции Чили Габриэль Борич лидирует во втором туре президентских выборов. Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные, обнародованные Избирательной службой республики.

На данный момент обработаны бюллетени с 13,19% участков.

Борич набирает 53,39% голосов, ультраконсервативный кандидат Хосе Антонио Каст, симпатизирующий бывшему диктатору страны Аугусту Пиночету, — 46,61%.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека, бывший президент Чили Мишель Бачелет выразила поддержку кандидату на пост главы государства Габриэлю Боричу перед предстоящим вторым туром выборов в государстве. Как сообщила радиостанция Bio Bio, с критикой Бачелет выступил соперник Борича Хосе Антонио Каст и несколько депутатов.

Спикер Сената парламента Чили Ясна Провосте, участвовавшая в выборах президента, назвала кандидата в президенты Хосе Антонио Каста, лидирующего по итогам первого тура, олицетворением фашизма.

Первый тур выборов в Чили прошел 21 ноября. Каста получил 27,91% голосов избирателей, Борич — 25,82 %.

Каст считается ультраконсервативным политиком, он защищает военный режим Аугусто Пиночета.

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