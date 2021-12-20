Стал известен лидер второго тура выборов президента Чили

Кандидат от левой коалиции Чили Габриэль Борич лидирует во втором туре президентских выборов. Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные, обнародованные Избирательной службой республики.

На данный момент обработаны бюллетени с 13,19% участков.

Борич набирает 53,39% голосов, ультраконсервативный кандидат Хосе Антонио Каст, симпатизирующий бывшему диктатору страны Аугусту Пиночету, — 46,61%.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека, бывший президент Чили Мишель Бачелет выразила поддержку кандидату на пост главы государства Габриэлю Боричу перед предстоящим вторым туром выборов в государстве. Как сообщила радиостанция Bio Bio, с критикой Бачелет выступил соперник Борича Хосе Антонио Каст и несколько депутатов.

Спикер Сената парламента Чили Ясна Провосте, участвовавшая в выборах президента, назвала кандидата в президенты Хосе Антонио Каста, лидирующего по итогам первого тура, олицетворением фашизма.

Первый тур выборов в Чили прошел 21 ноября. Каста получил 27,91% голосов избирателей, Борич — 25,82 %.

Каст считается ультраконсервативным политиком, он защищает военный режим Аугусто Пиночета.