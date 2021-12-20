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Боррель заподозрил Россию в желании «исключить» ЕС из переговоров по безопасности

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Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании «исключить» европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не допустят. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чего Россия хочет, в итоге, добиться… пока неясно… Мы не можем исключать того, что РФ может воспользоваться этим кризисом для своей уже объявленной цели по перестройке системы безопасности в ЕС, а также для того, чтобы исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку», — заявил Боррель.

Он добавил, что страны ЕС должны участвовать в любых переговорах по «архитектуре» европейской безопасности.

Накануне МИД России опубликовал проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. Согласно документам, стороны обязуются не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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