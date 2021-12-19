Yonhap: сестра Ким Чен Ына получила повышение

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что сестра руководителя Северной Кореи, Ким Ё Чжон, получила повышение, заняв более высокую позицию в государственном аппарате страны.

Такая информация основывается на данных северокорейских СМИ, согласно которым, во время памятных мероприятий в годовщину смерти предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира Ким Ё Чжон на одной из фотографий была запечатлена с представителями политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Кроме того, ее имя прозвучало при перечислении восьми действующих членов упомянутого политбюро.

Несмотря на отсутствие официальной информации, отмечается, что полученные сообщения могут обозначать, что Ким Ё Чжон могла занять должность заместителя или члена политбюро.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказала о том, как Ким Ё Чжон стала вторым лицом КНДР и занялась политикой страны в отношении США и Южной Кореи.