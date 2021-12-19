МИД Турции оценил вклад посла России Карлова в российско-турецкие отношения

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посол России в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период и его гибель опечалила оба народа, передает РИА «Новости».

19 декабря исполнилось пять лет со дня гибели российского дипломата на открытии выставки в Анкаре. Чавушоглу отметил, что Карлов сыграл важную роль в сложный период турецко-российских отношений.

«За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкого МИДа отметил, что дипломат пытался поднять отношения России и Турции на новый уровень, его успешная деятельность внесла весомый вклад в турецко-российскую дружбу. Он выразил соболезнования родным Карлова и заявил, что вспоминает политика с уважением.

В марте суд в Анкаре вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве посла России Андрея Карлова. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, девять человек, которые проходили по делу, получили от 5 до 15 лет тюрьмы, еще несколько фигурантов находятся в розыске.