В Турции заявили о стремящихся подорвать партнерство Анкары и Москвы «центрах силы»

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в интервью РИА «Новости», что «центрам силы», о существовании которых стало ясно после убийства посла России Андрея Карлова», не удалось подорвать партнерство Анкары и Москвы .

«Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сказал глава МИД.

Дипломат отметил, что российско-турецкие отношения динамично развиваются последние пять лет. По его словам, поступательное развитие наблюдается в торговле, энергетике, туризме, культуре.

Дипломат добавил, что в 2021 году торговый оборот стран приблизится к $30 млрд. Ожидается, что по итогам года Турцию посетят 5 млн российских туристов, с январе по октябрь их число составило 4,3 млн человек.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.