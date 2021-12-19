Сбежавший из Украины Порошенко обнаружился в Стамбуле у Варфоломея

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который покинул страну после попытки вручить ему повестку на допрос по уголовному делу, встретился в Стамбуле с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», лидером которой является политик.

Как указал бывший глава государства, встреча шла почти два часа. Стороны обсудили перспективы Православной церкви Украины, а также ее признание другими православными церквями.

«Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная от результатов его визита в Соединенные Штаты, встречу с президентом (Джо — «Газета.Ru») Байденом, где они очень много говорили об Украине. Я очень благодарю его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священного Синода за такое огромное внимание, которое его Всесвятость демонстрирует в отношении Украины», — заявил Порошенко.

При этом Варфоломей поздравил политика и всех украинцев с наступающими рождественскими праздниками и передал благословение украинскому народу, пожелав мира и благосостояния.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Порошенко может попробовать скрыться в России после того, как Государственное бюро расследований страны попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республики.

Расследование в отношении Порошенко идет по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

В партии «Европейская солидарность» утверждают, что Порошенко отбыл в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».