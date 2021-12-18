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На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко

Депутат Рады Кучеренко: Зеленский может сбежать из страны, как Порошенко

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны, как сделал экс-глава государства Петр Порошенко. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

«Сейчас все должны подумать, и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось и такая же картина абсолютно не исключена», — рассказал парламентарий.

Так он прокомментировал попытку Государственного бюро расследований Украины вручить Порошенко повестку о незаконных поставках угля из ДНР и ЛНР, которую он проигнорировал, а сразу после покинул страну.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Порошенко может попробовать скрыться в России после того, как Государственное бюро расследований страны попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса и Луганской народной республики.

В партии «Европейская солидарность» утверждают, что Порошенко отбыл в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

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