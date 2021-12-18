Поздравивший Путина депутат Рады из бани обратился к славянам

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива записал из бани видеообращение к славянам и действующему правительству Украины. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

Попутно с обращением Кива парился с веником в сауне.

«Пока власть «95-квартала» прячет свои ноздри в кокаине, мы, православные, укрепляем свое здоровье. Мир вашему дому, славяне, и будьте здоровы», — сказал Кива.

Ранее украинская полиция задержала Киву, который поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Машину депутата остановили, чтобы предъявить ему официальное обвинение.

7 октября Путину исполнилось 69 лет. Кива поздравил его с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения.

Позже Кива заявил, что осознавал последствия этого поступка, но по-прежнему призывает отстаивать свою позицию.