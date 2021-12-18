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В Молдавии сочли действия посла России недружественными

В Молдавии назвали участие посла РФ в инаугурации лидера Приднестровья «недружественной акцией»

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В МИД Молдавии заявили, что участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики является «недружественной акцией». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

В ведомстве заявили, что выборы в Приднестровье являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдавии, поэтому участие главы дипмиссии России расценивается как «недружественная акция». Там также добавили, что позиция МИД будет доведена до сведения российского посольства в ближайшее время.

Ранее в Молдавии предложили объявить персоной нон грата российского посла Олега Васнецова. Такое предложение сделал председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента республики Ион Гузун. В качестве причины он назвал участие Васнецова в инаугурации главы Приднестровья.

В администрации президента Молдавии Майи Санду отметили, что «Гузун выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию».

12 декабря в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) прошли седьмые по счету выборы президента. На них явились чуть больше 143 тыс. жителей, что составляет 35,2% населения. Было всего два кандидата – действующий президент ПМР Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

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