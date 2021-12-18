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В Латвии оценили требования Москвы по гарантиям безопасности

МИД Латвии: выполнение требований России по гарантиям безопасности является невозможным

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Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс заявил, что выполнение требований России по гарантиям безопасности является невозможным. Об этом сообщает украинское издание «Лига».

«Я считаю, что это абсолютно невозможно. Совершенно невозможно. Это нарушило бы все принципы, которые мы согласовали, которые международное сообщество приняло в XX веке», — рассказал Вилумсонс.

Он отметил, что не может себе представить, чтобы кто-то из стран Североатлантического альянса был готов провести подобные переговоры, так как «это право каждой страны — выбирать членство», подчеркнув, что это «фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению».

Ранее Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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