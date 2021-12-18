В «Европейской солидарности» прокомментировали отъезд Порошенко из страны и вспомнили о РФ

В партии «Европейская солидарность», лидером которой является Петр Порошенко, отреагировали на ситуацию с отъездом политика и его отказом получать повестку. Об этом сообщается в Facebook-профиле украинской партии.

В заявлении была также упомянута Россия.

«Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, власть Зеленского прибегла к своей единственной профдеятельности, съемкам очередной серии уже заезженного «видосика» — преследования лидера оппозиции», — заявили в пресс-службе «Европейской солидарности».

Расследование в отношении Порошенко идет по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации». Дело о незаконных поставках угля из Донбасса связано с одним из лидеров украинской политической «Оппозиционной платформы» Виктором Медведчуком.

В партии бывшего украинского главы государства подчеркнули, что за «политическим преследованием» лично стоит президент Владимир Зеленский.

Также в «Европейской солидарности» напомнили, что дело в отношении Порошенко, касающееся закупок угля из Донбасса, политически мотивированно.

При этом «Европейская солидарность» уточняла, что экс-президент Украины «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».