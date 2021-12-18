Власти Молдавии заявили, что не имеют отношения к призывам выслать посла России

Администрация президента Молдавии не имеет отношения к призывам объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ, передает ТАСС.

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — сказала Штефырцэ.

Ранее сообщалось, что председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Власти Молдавии не признают выборы в Приднестровье законными.

До этого в пресс-службе Института стран СНГ заявили, что первого заместителя директора образовательного учреждения Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин.

Там отметили, что в текущий момент Егоров находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали на пограничном контроле.