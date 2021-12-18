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Украина и США обсудили шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины

Глава офиса Зеленского обсудил с помощником Байдена кризис на востоке Украины

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РИА «Новости»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном кризис на востоке Украины. Об этом Ермак написал на своей странице в Twitter.

«Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования [в Донбассе]», — написал помощник американского лидера.

Он добавил, что ценит «постоянное и эффективное взаимодействие» Киева и Вашингтона.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия хочет, чтобы США подтолкнули Украину к выполнению минских соглашений и послали сигнал о недопустимости их ревизии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

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