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Украинский депутат признался, как Киев и НАТО намерены бороться с Россией

Нардеп Чернев: Украина и НАТО будут бороться против гибридных угроз со стороны России

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Украина и НАТО будут бороться против гибридных угроз со стороны России. Об этом заявил украинский народный депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев в интервью телеканалу NV.

«Мы и страны НАТО видят, что Украина становится фактически полигоном для испытания Россией новых гибридных угроз. В частности, дезинформации, кибератак. То есть тем, что не прямой военной агрессией», — сказал парламентарий.

По его словам, в этом вопросе Киев ежегодно углубляет сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

«Мы сейчас ведем переговоры, чтобы в Украине был создан Centres of Excellence, как они называются в структурах НАТО. Это центры передового опыта, в частности, в кибервопросах, борьбы с дезинформацией», — добавил Чернев.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее журналист и публицист Виталий Портников заявил, что президент России Владимир Путин готов к открытой агрессии по отношению к Украине. По его словам, даже если Россия не планирует спецоперации с наступлением на украинскую территорию, то затянувшееся противостояние еще приведет к новым жертвам.

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