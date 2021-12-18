Песков: если бы не Россия, то в Белоруссии стало бы хуже, чем на Украине

В интервью на канале RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношениях Москвы и Минска.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко в настоящий момент находится под большим давлением, и республика становится жертвой очень агрессивного поведения. «И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним», — отметил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что в Белоруссии есть люди, которые хотели бы избавиться от российской поддержки. «Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже», — заявил он.

Песков добавил, что У России и Белоруссии не добавится друзей, пока нарастает создаваемый соседями конфликтный потенциал, к этому надо быть готовыми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVI. В частности, он рассказал про свои вкусы: выбрал между «Гражданской обороной»и «Сектором газа» и признался, что слушал Моргенштерна. Песков также затронул более широкие темы – пытки в колониях, уникальность президента Путина и ненависть «коллективного европейского разума» к России. Подробнее об интервью Пескова читайте в материале «Газеты.Ru».