Глава администрации города Дебальцево в самопровозглашенной ДНР Иван Захаревич спрогнозировал ликвидацию Украины в случае «большой войны». Об этом чиновник рассказал в интервью Telegram-каналу «Донбасс решает».

«Если Украина продолжит и начнет наступление — все уже сказано нашими руководителями. Я думаю, Украина лишиться государственности. И Донбасс не будет просто так сидеть и ждать, пока будут убивать наших людей», — сказал Захаревич.

Он отметил, что не является экспертом в военной тематике, но имеет предчувствия на случай «большой войны»,

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал об использовании Украиной запрещенного оружия в Донбассе.

Также стало известно, что генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе.