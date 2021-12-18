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Посол РФ в США объяснил миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС

Антонов: миграционный кризис на границе с ЕС возник по вине США

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Миграционный кризис на границе Евросоюза возник не по вине Белоруссии, а в результате попыток стран Запада, в том числе США, навязать миру свое видение демократии. Об этом в интервью американскому еженедельнику Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Такая деятельность США и их партнеров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов. В результате мы видели драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки миграции», — сказал он.

Дипломат призвал отказаться от санкционной риторики и угроз в отношении Белоруссии, призвав решать проблему в рамках международного гуманитарного права.

В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировался палаточный городок мигрантов. Там скопилось несколько тысяч человек. Они попробовали прорваться через границу, но польские военные, которых стянули в связи с ЧС, остановили мигрантов с помощью спецсредств.

Белорусские пограничники неоднократно обвиняли Литву, Польшу и Латвию в насильственном выдворении мигрантов на территорию Белоруссии. В частности, пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил ранее, что мигрантов «со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев и санкции.

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