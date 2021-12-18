Антонов: у США есть ресурсы для стимуляции Украины к выполнению минских соглашений

Россия хочет, чтобы США подтолкнули Украину к выполнению минских соглашений и послали сигнал о недопустимости их ревизии. Об этом в интервью американскому еженедельнику Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«У США есть ресурсы, чтобы простимулировать [президента Украины Владимира] Зеленского к имплементации минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер», — сказал посол.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не намерен следовать минским договоренностям по собственному желанию.