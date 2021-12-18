Депутат Рады Бойко предрек смену украинского парламента в начале 2022 года

Сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что парламент Украины сменится в 2022 году.

«В первую очередь нужно поменять парламент, я убежден, что в начале следующего года мы это сделаем», — сказал он.

Накануне Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского устроить прямые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он выразил мнение, что переговоры положительно скажутся на обеих странах, они могут привести к снижению напряженности и к нормализации отношений между Украиной и Россией.

До этого Юрий Бойко заявил, что депутаты от его политической силы готовы сложить мандаты для запуска процесса досрочных парламентских выборов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» насчитывает в Верховной раде 44 депутата. Для запуска этой инициативы необходимо не менее 150 депутатов.