Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пошел на безумства, развязав в стране войну.

По мнению Пескова, в конце 2000-х власти Грузии стали отворачиваться от России, а сейчас Москва и Тбилиси находятся «по разные стороны баррикад». В этом отношении Песков упоминал, что Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО.

«У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это загадочный совершенно элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо, но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять», — заявил Песков.

Весной 2008 года Грузия потеряла пять БПЛА. Саакашвили, который тогда был президентом, заявил, что они были сбиты российскими ВВС. Затем он обвинил Россию в международной агрессии и бомбардировке территории Грузии. Россия же обвинила Грузию в подготовке агрессии против Абхазии и увеличила численность своих миротворцев.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в столицу южной Осетии, Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России. Конфликт между Россией и Грузией длился пять дней — российская сторона тогда потеряла 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.

Ранее редставитель консилиума медиков при омбудсмене Грузии невролог Тенгиз Цуладзе заявил, что у экс-президента страны Михаила Саакашвили диагностированы глубокая депрессия и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).