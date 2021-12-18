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Замглавы офиса Зеленского Машовец предложил Германии увеличить помощь Украине

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Global Look Press

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером, в ходе которой предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе офиса по результатам встречи.

«Была отмечена важность остановки проекта «Северный поток — 2», что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии», — указано в сообщении.

Кроме того, Машовец представил немецкому коллеге ситуацию с безопасностью на востоке Украины, отметив необходимость «консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для недопущения дальнейших агрессивных действий со стороны России».

В свою очередь Линднер подчеркнул, что Германия готова оказать поддержку Украину, но при этом придерживается политики диалога и настаивает на урегулировании ситуации путем политико-дипломатических переговоров.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина не должна решать судьбу ДНР и ЛНР без участия граждан обеих республик.

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