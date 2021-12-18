В Раде рассказали, что отличает настоящего украинца

Депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко рассказал журналистам о проверке на «настоящих украинцев», которой подвергаются его собеседники. Об этом пишет УНИАН.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — считает депутат.

По словам Тищенко, президент Украины Владимир Зеленский этот тест прошел — он тоже поклонник деликатеса.

Тищенко стал нардепом в 2019 году. Прежде он был известен как украинский ресторатор и телеведущий, президент и владелец группы компаний сети ресторанов «Наша карта», основанной в 2007 году.

Во втором полугодии цена на сало на Украине рекордно выросла. Только в ноябре за месяц взлетела в 2,5 раза, обновив абсолютный рекорд. По информации Минфина страны, в начале ноября в крупных супермаркетах цена была 200 гривен (558 рублей) за килограмм, а сейчас — 500 гривен (1395 рублей).

Сало этой осенью «обогнало» даже мясо. Для сравнения, свинина на Украине сейчас стоит около 150 гривен (418 рублей), говядина в районе 180 гривен (502 рубля).