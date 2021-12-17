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Порошенко скрылся c Украины после попытки органов вручить ему повестку

Порошенко улетел за границу после попытки органов вручить ему повестку по делу о торговле углем

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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко улетел в турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований страны попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса и Луганской народной республики. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Порошенко в аэропорту «Борисполь» встретил его коллега по парламенту Александр Мережко.

«Приятно встретить коллегу. Петр Алексеевич в Борисполе», — написал политик, опубликовав фото Порошенко из аэропорта.

В партии «Европейская солидарность» утверждают, что Порошенко отбыл в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». При этом издание со ссылкой на источник в следственных органах сообщает, что Порошенко приобрел билет на самолет в Стамбул сегодня в 19:13 — через 15 минут после появления в СМИ информации о планах вручить ему повестку по делу о поставке угля.

Ранее сообщалось, что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение в торговле углем с Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР). По этому же делу проходят экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Последний находится под домашним арестом по делу, в котором он подозревается в государственной измене.

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