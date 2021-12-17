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Песков высказался насчет воссоздания Османской империи

Песков не согласился, что Турция пытается построить новую Османскую империю

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI не согласился с озвученным ведущей Тиной Канделаки мнением, что Турция стремится создать новую Османскую империю.

Он отметил,что среди жителей Турции пользуется популярностью идея духовного единства тюркского мира.

«Действительно, есть общность культурная, историческая тюркского мира. Государства Средней Азии, даже наши республики Российской Федерации - татары, башкиры — да, они имеют общую историю с турками: это и языковая история, и культурная, и общие традиции», — сказал гость, подчеркнув, что в этом нет ничего страшного.

Песков добавил, что в Турции есть националистически настроенные силы, которые культурное единство хотят преобразовать в нечто большее. Он рассказал, что эти люди называют гипотетическую империю «Великим тураном». Однако, по его словам, их «не так много».

В том же интервью Песков заявил о существовании в Европе коллективного разума, который ненавидит Россию.

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