Франция решила привлечь ЕС к своему конфликту с Великобританией

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Париж хочет судиться с Лондоном за выдачу лицензий для рыбаков

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Париж считает, что Лондон неправомерно затягивает выдачу разрешений на ловлю рыбы, потребовавшихся из-за Brexit, сообщает Euronews.

Франция объявила, что обратится к Европейской комиссии с просьбой возбудить судебный иск против Соединенного Королевства.

Сейчас из 100 заявок, поданных французскими рыболовецкими компаниями, Великобритания удовлетворила только 23.

При этом крайний срок для выдачи таких лицензий, установленный Европейской комиссией, истек 10 декабря, поэтому сейчас их выдачу придется требовать через суд.

«Мы попросим Европейскую комиссию в ближайшие несколько дней инициировать спор, юридическую процедуру для получения лицензий, на которые мы имеем право», — пояснил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с представителями французских рыбаков.

Ранее сообщалось, что в Париже из-за рыболовного спора пригрозили Лондону бойкотом.

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