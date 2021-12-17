Песков оценил творчество Моргенштерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI раскритиковал песни Моргенштерна, сравнил панк-группы «Гражданская оборона» и «Сектор газа», признался, что не знает, кто такие Оксимирон и Слава КПСС, и не понимает книги Владимира Сорокина и Виктора Пелевина.

На вопрос о Моргенштерне Песков ответил, что слышал несколько песен рэпера, но они ему не понравились. Таких представителей рэп-культуры, как Оксимирон и Слава КПСС, он не знает.

Когда речь зашла о панк-роке, пресс-секретарь заявил, что из «Гражданской обороны» и «Сектора газа» выбирает первую группу.

Кроме того, гость признался, что «не дорос еще» до романов Сорокина и Пелевина.

«Не понимаю, не дорос еще, мне надо еще чуть-чуть повзрослеть или я уже пропустил момент», — сказал он.

В этом же интервью Песков выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин не видел ни одного ролика из социальной сети TikTok.