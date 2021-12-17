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Суд Франции приговорил водителя из Руанды к 14 годам тюрьмы за геноцид

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Суд Франции посчитал, что 60-летний Клод Мухайман, перевозивший в течение трех месяцев представителей экстремистского режима хуту, причастен к геноциду народа тутси, потерявшего во время этнических чисток с апреля по июль 1994 года около 800 тыс. человек, сообщает нигерийский телеканал Channels.

Мухаймана был признан виновным в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности. Разбирательства по делу продолжались четыре недели, в них участвовали около 50 свидетелей, некоторые из которых были специально доставлены на суд спецрейсом из Руанды.

Судей не смутило, что Мухайман был женат на женщине из племени тутси, а также под угрозой смерти скрывал некоторых представителей тутси и помогал им бежать. В 2010 году ему предоставили французское гражданство.

Ранее французские власти решили открыть архивы, содержащие данные о геноциде в Руанде. В них хранятся документы, касающиеся положения в Руанде в период 1990-1994 годов, в том числе дипломатические телеграммы и конфиденциальные документы, относящиеся к периоду президентства Франсуа Миттерана.

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