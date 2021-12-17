Песков рассказал, видел ли Путин «хоть один TikTok»

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал в интервью RTVI, видел ли президент России Владимир Путин «хоть один TikTok».

«Надеюсь, нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков заявил, что президент «из Telegram-каналов в основном читает агентства», в дороге глава государства в дороге читает, в основном указы, письма, обращения.

«Каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу позвонить, дать указания или запросить дополнительную информацию», — добавил Песков.

Как ранее сказал сам Путин, ему некогда «заглядывать» в интерне на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В прошлом году Путин рассказал, что в свободное время предпочитает заниматься спортом или слушать музыку.