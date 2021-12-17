Песков заявил об уникальности харизмы Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RTVI, что по харизме и следу в истории президент России Владимир Путин уникален.

Песков отметил, что среди влиятельных мировых политиков, как Путин, он выделил бы экс-канцлеров Германии Гельмута Коля и Ангелу Меркель, а также 22-го президента Франции Жака Ширака и председателя КНР Си Цзиньпина.

Песков также отметил, что Путину известны теории о существовании его «двойников», это вызывает у него улыбку.

Представитель Кремля также заявил, что есть некий европейский коллективный разум, который во всем винит Россию и считает ее врагом, между тем Россия имеет хорошие отношения с Германией, Италией, Францией. Так, по словам пресс-секретаря, многие на Западе желали бы другого президента, который «разрешит гей-парады и будет разбазаривать территории» России.

Ранее Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин 2021 года по версии YouGov. По данным опроса, проведенного в ноябре, деятельность Путина одобряет большинство россиян.