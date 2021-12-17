Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Жительница Ермолино рассказала подробности поножовщины с участием мигрантов 17:55
США отказались обсуждать предложения России без партнеров из ЕС 17:43
Россиянин Латыпов выиграл серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону 17:41
Голикова предложила провести новогодние праздники в формате COVID-free 17:38
Лепс рассказал о госпитализации 17:37
Медик рассказал, как снизить риск заболевания коронавирусом перед праздниками 17:37
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в десяти регионах 17:34
Мостовой назвал единственный плюс нового наставника «Спартака» Ваноли 17:31
Пожарный с внешностью Тома Харди стал звездой соцсетей 17:29
ГИБДД оштрафовала пранкера, который снимал ролики в форме ДПС 17:28

В Эфиопии задержали обвиненных в пропаганде терроризма журналистов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Внештатный оператор Associated Press Амир Аман Кияро и двое местных журналистов Томас Энгида и Аддису Мулунех из государственной сети Fana Broadcasting задержаны в Эфиопии после интервью с членами Освободительной армии Оромо (OLA), которую парламент страны признал террористической группой, сообщает Reuters.

Руководство агентства назвало задержание безосновательным и потребовало освобождения своего сотрудника.

«Это безосновательные обвинения. Кияро — независимый журналист, который проделал важную работу в Эфиопии по всем сторонам конфликта. Мы призываем правительство Эфиопии немедленно освободить Кияро», — заявила исполнительный редактор AP Джули Пейс.

Исполнительный директор Fana Адмасу Дамтью отказался от комментариев, заявив, что арест журналистов не имеет отношения к компании.

Представитель федеральной полиции Тесфайе Олани сообщил, что журналистам грозит от семи до 15 лет за нарушение закона о терроризме.

Глава Управления СМИ Эфиопии Мохаммед Эдрис сообщил Reuters, что задержанные журналисты снимали «рекламные материалы для группы, признанной террористической».

Комитет защиты журналистов Нью-Йорка сообщил, что с 2 ноября, когда в Эфиопии было объявлено чрезвычайное положение, было арестовано не менее 14 журналистов.

Ранее российского журналиста Семена Пегова задержали в Молдавии. Ему угрожали депортацией на Украину, где его считают пособником террористов за репортажи из ДНР и ЛНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть