В Эфиопии задержали обвиненных в пропаганде терроризма журналистов

Внештатный оператор Associated Press Амир Аман Кияро и двое местных журналистов Томас Энгида и Аддису Мулунех из государственной сети Fana Broadcasting задержаны в Эфиопии после интервью с членами Освободительной армии Оромо (OLA), которую парламент страны признал террористической группой, сообщает Reuters.

Руководство агентства назвало задержание безосновательным и потребовало освобождения своего сотрудника.

«Это безосновательные обвинения. Кияро — независимый журналист, который проделал важную работу в Эфиопии по всем сторонам конфликта. Мы призываем правительство Эфиопии немедленно освободить Кияро», — заявила исполнительный редактор AP Джули Пейс.

Исполнительный директор Fana Адмасу Дамтью отказался от комментариев, заявив, что арест журналистов не имеет отношения к компании.

Представитель федеральной полиции Тесфайе Олани сообщил, что журналистам грозит от семи до 15 лет за нарушение закона о терроризме.

Глава Управления СМИ Эфиопии Мохаммед Эдрис сообщил Reuters, что задержанные журналисты снимали «рекламные материалы для группы, признанной террористической».

Комитет защиты журналистов Нью-Йорка сообщил, что с 2 ноября, когда в Эфиопии было объявлено чрезвычайное положение, было арестовано не менее 14 журналистов.

Ранее российского журналиста Семена Пегова задержали в Молдавии. Ему угрожали депортацией на Украину, где его считают пособником террористов за репортажи из ДНР и ЛНР.