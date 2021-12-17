Россия требует от НАТО отмены решения о принятии Грузии и Украины в свой состав

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО отозвать решение о принятии в будущем Грузии и Украины в свой состав. Об этом дипломат сказал в интервью «Интерфакс».

По его словам, РФ категорически не устраивает предстоящее вхождение Украины в НАТО и она намерена с этим бороться.

«Мы можем обсуждать «за» и «против», но мы требуем однозначно отзыва известного решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это надо отменить, пересмотреть, тогда можно будет сказать, что сделан пусть небольшой, не всеобъемлющий, но все же шаг в правильном направлении», — сказал Рябков.

Он отметил, что готовности к такому шагу со стороны стран Запада нет.

«Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения», — подытожил замглавы МИД РФ.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит расширение, несмотря на протесты России. Об этом генсек сказал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.