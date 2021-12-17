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Партия Бориса Джонсона проиграла дополнительные выборы в парламент

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Frank Augstein/AP

Консервативная партия, которую возглавляет британский премьер-министр Борис Джонсон, впервые за 200 лет проиграла дополнительные выборы в Палату общин по округу Северный Шропшир.

Как сообщает NBC News, консерватор Нил Шастри-Херст получил 31,6% голосов, кандидат от либеральных демократов Хелен Морган — 47,2%.

При этом лейбористы получили 9,7%, а зеленые — 4,6%.

«Сегодня вечером жители Северного Шропшира выступили от имени британского народа. Они громко и четко сказали: «Борис Джонсон, вечеринка окончена», — заявила Хелен Морган после объявления результатов.

Дополнительные выборы были объявлены после того, как член Палаты общин Оуэн Патерсон ушел в отставку из-за скандала с нарушением правил лоббирования. Он взял около полумиллиона фунтов у двух компаний и пытался повлиять на политику правительства.

Ранее Джонсон и его жена Кэрри публично объявили, что назвали свою новорожденную дочь Роми Айрис Шарлотт. Это уже седьмой ребенок премьер-министра.

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