Россия не станет возобновлять совет с НАТО

Россия пока не будет возобновлять работы совета Россия-НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Никаких конкретных серьезных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа», — уточнил дипломат.

Накануне стало известно, что НАТО готов работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряженности. Альянс предложил РФ вернуться к диалогу.

В начале декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией, предложение «по-прежнему в силе».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что даже если переговоры с США и НАТО будут продолжены, Россия сначала рассчитывает донести до американских собеседников свое «видение концептуальное».