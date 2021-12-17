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Украину назвали озлобленным, постоянно просящим государством

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Министерство обороны Украины

На заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин выразил мнение, что Украину старательно превращают в проект «анти-Россия». Страна начала представлять из себя озлобленное, постоянно просящее государство, добавил российский представитель. Об этом сообщает РИА Новости.

Генассамблея 16 ноября приняла украинскую резолюцию, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе.

В документе есть обвинения в адрес России. Ее обвиняют в нарушении прав крымчан, включая крымских татар, и осуждают отказ Москвы соблюдать на полуострове законодательство Украины.

По итогу заседания за документ проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Кузьмин указал, что свежим данным МВФ, Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. Российский представитель добавил, что при этом ее последовательно накачивают оружием и разжигают в государстве русофобию.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

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