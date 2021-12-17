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Болгарский суд освободил россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

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Апелляционный суд болгарского города Пловдив освободил граждан России и Литвы, которые ранее были обвинены в промышленном шпионаже на заводе по производству стрелкового оружия и боеприпасов «Арсенал», сообщает радио БНР.

Россиянин и два гражданина Литвы, работавшие на военном заводе Арсенал, были задержаны по подозрению в передаче конфиденциальных данных.

Фигурантами расследования оказались 24-летний и 59-летний граждане Литвы и 60-летний гражданин России. Эти люди работали на заводе по трудовому договору.

Подозреваемые в шпионаже занимались инновационными технологиями. Следственные действия в связи с задержанием продолжаются.

В числе задержанных, по предварительным данным, ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук Сергей Зоненко. Также были задержаны его супруга Ольга и сын Вениамин (граждане Литвы).

Ранее суд в Болгарии оставил под арестом российского гражданина, подозреваемого в шпионаже.

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