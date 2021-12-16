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В Германии прокомментировали высылку двух российских дипломатов из Берлина

Посол ФРГ фон Гайр: высылка дипломатов России была реакцией на нарушение суверенитета

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы… Во-первых, этот приговор был вынесен независимым судом Германии. Во-вторых, федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны», — рассказал фон Гайр.

Он подчеркнул, что самые важные отношения между странами – это отношения между людьми и межличностные контакты, что является очень ценным.

Ранее Германия объявила персонами нон грана двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Глава МИД ФРГ Анналену Бербок заявила, что поэтому посол России был вызван в немецкое Министерство иностранных дел, где ему было объявлено, что два сотрудника российской дипмиссии «объявляются нежелательными лицами».

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