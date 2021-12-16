Сейм Латвии запретил гражданам США усыновлять латвийских детей

Сейм Латвии в третьем чтении принял поправки к закону о защите детей, которые фактически лишают граждан США возможности усыновить латвийского ребенка, передает Delfi. По информации агентства, новые нормы предусматривают усыновление детей только гражданами тех стран, которые присоединились к Гаагской конвенции от 29 мая 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления, а также к Конвенции о правах детей от 20 ноября 1989 года.

Кроме того, необходимо наличие двустороннего соглашения между Латвией и государством, гражданин которого желает усыновить латвийского ребенка. Речь идет о документе, определяющем особенности правового сотрудничества двух стран в области зарубежного усыновления.

Как заявили в блоке партий «Для развития/За!», новые поправки по факту не дают жителям Латвии усыновлять детей в США, а также лишают обратной возможности американцев. Связано это с тем, что Вашингтон до сих пор не ратифицировал Конвенцию о правах детей, хотя американская сторона подписала документ еще в 1995 году.

Поправки к закону Латвии о защите детей, как ожидается, вступят в силу к июлю 2022 года. При этом процесс усыновления за рубежом будет курировать специальная комиссия по международному усыновлению, порядок ее создания и компетенцию должно определить латвийское правительство.

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