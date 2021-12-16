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Зеленский сообщил об увеличении количества учений в Черном море

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина хочет увеличить количество учений в черноморском регионе, передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, Киев инициировал переговорный процесс с партнерами в черноморском регионе «для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки».

Он выразил надежду, что эта инициатива найдет отзыв у наших партнеров, указав, что безопасность черноморского региона является «общим интересом» Украины и НАТО.

В ходе переговоров со Столтенбергом Зеленский заявил, что именно Россия «подтолкнула» Украину к движению в сторону НАТО. Он подчеркнул, что «самая активная стадия этого желания» украинцев вступить в НАТО началась с 2014 года, когда Россия «оккупировала» Крым.

«Сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО», — сказал украинский президент.

Зеленский уточнил, что до «российской агрессии» половина украинцев была убеждена в дружественном окружении Украины, но конфликт, начавшийся в 2014-м, изменил их мнение.

В свою очередь Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не упомянул возможность членства Украины в НАТО в контексте новой стратегической концепции развития альянса до 2030 года. По его словам, он ожидает, что в новой стратегической концепции будет сделан акцент на развитии «тесного партнерства с Украиной».

До этого Зеленский заявил, что Украина все еще продолжает свой путь в НАТО, однако на ее пути есть «шлагбаум», который Киев не может обойти. При этом президент не уточнил, о каком именно «шлагбауме» идет речь.

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