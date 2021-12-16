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Лидер «Батькивщины» Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады

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Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Верховной рады. Соответствующее видео опубликовано в ее Facebook.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» — так она подписала публикацию.

Пользователи соцсети похвалили политика, заявив, что Тимошенко «разбирается во всем» и что она выбрала для соло «правильный» инструмент.

На видео Тимошенко предстала в том же белом костюме, на котором была на заседании парламента. Вероятно, к игре на барабанах ее сподвигло хорошее настроение после заседания, на котором депутаты не поддержали закон о платной медицинской помощи для украинцев, за непринятие которого ратовала Тимошенко.

Ранее Тимошенко сообщила об историческом антирекорде Украины. По ее словам, Украина впервые за годы своей независимости заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.

До этого она заявила, что энергетический кризис в стране создан искусственно. Тогда она отметила, что чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Белоруссией и просят у нее аварийные перетоки.

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