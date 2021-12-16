В Британии призвали Запад признать ответственность за ситуацию на Украине

Образ России как страны, которая вмешивается в выборы, в военные действия и планирует вторжение на территорию Украины, не соответствует действительности. Такое мнение сделал журналист Тим Блэк в статье для журнала Spiked.

«На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО», — говорится в публикации.

Блэк выразил мнение, опасения российской стороны перед Западом вполне рациональны, поскольку многие страны-члены альянса ратуют за расширение блока до самых границ Российской Федерации.

Журналист напомнил, что НАТО провел многочисленные военные учения вблизи России, а также неоднократно объявлял о планах принять Украину и Грузию в свой состав. Кроме того, боевые подразделения Североатлантического альянса до сих пор размещены в странах Балтии, а корабли — в Черном море.

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее», — подчеркнул Блэк.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что сенаторы США предложили закрепить за Россией статус «государства-спонсора терроризма» из-за Украины.