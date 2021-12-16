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Политолог Бекман назвал НАТО террористической организацией и призвал ликвидировать альянс

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Jonathan Ernst/AP

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил, что пока НАТО не будет ликвидировано, альянс будет представлять угрозу для всего мира. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

По его словам, Североатлантический альянс уже давно является ненужной провокационной структурой. Эксперт призвал создать новую организацию, в состав которой должен входить Китай.

«НАТО в глубоком кризисе, ищет выход из этой ситуации. Но проблема в том, что в руководстве Альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия «готовит некие гибридные операции». Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов», — заявил политолог.

Бекман назвал НАТО террористической организацией и призвал ликвидировать альянс. Он добавил, что если НАТО предпримет попытку «вернуть» Украине Крым и включить ее в состав альянса, это окажется «полным сумасшествием».

Ранее сообщалось, что американские истребители F-15 прибыли на авиабазу в городе Кымпия-Турзий в Румынии для «усиления присутствия НАТО» в регионе Черного моря.

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