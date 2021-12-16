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Зампостпреда РФ в ООН Евстигнеева заявила об информационной кампании против Москвы

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Richard Drew/Reuters

Заместитель постоянного председателя России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности обвинила западные страны в скоординированной антироссийской информационной кампании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу заявил, что российская частная военная компания «Вагнер» способствует вооруженному конфликту в Центрально-Африканской Республике и извлекает выгоду из нестабильности в своих интересах, с ним согласились дипломаты из Франции и Эстонии. Евстигнеева в ответ обратила внимание коллег, что против РФ выступают «далеко не безупречные в правочеловеческом плане» страны.

«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», — сказала она.

Заявление представителей этих государств Евстигнеева назвала «лицемерной, завистливой и скоординированной информационной кампанией».

Ранее глава государственного департамента США Энтони Блинкен приветствовал введение Евросоюзом санкций против «Вагнера».

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